РНБО та владу цікавлять окремі прізвища у списку, – Ступак про Харківські угоди

Представників Ради нацбезпеки й оборони та чинну владу у справі щодо Харківських угод цікавлять окремі депутати й олігархи. Водночас у розслідуванні цієї справи майже немає перспектив.

Консультант комітету парламенту з питань нацбезпеки та оборони Іван Ступак розповів, що Олексій Данілов під час своєї доповіді натякнув на незацікавленість у самих Харківських угодах. Однак список депутатів, щодо яких можуть відкрити справи про держзраду, він назвав "цікавим".

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Ступак зазначив, що таке рішення на засіданні РНБО ініціювали з конкретною метою. На його думку, це потрібно для того, щоб або змусити цих депутатів грати за правилами Офісу Президента чи певних фракцій у Верховній Раді, або "роздягнути їх на гроші".

РНБО та чинну владу цікавлять окремі прізвища, народні депутати та олігархи в цьому списку,

– наголосив він.

Чому у справі немає перспектив

За словами Ступака, у розслідуванні справи про Харківські угоди значну роль відіграє термін давності. Зокрема, від їхньої ратифікації минуло 11 років.

"Якщо вони підняли Харківські угоди, то давайте тоді підіймати й 1997 рік, коли було розділення Чорноморського флоту, допитувати Леоніда Кучму, який підписував ці угоди. Перспектив немає жодних", – наголосив консультант комітету.

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Як зазначив Ступак, невідомо, яким чином будуть розслідувати це кримінальне провадження, адже багатьох причетних до цієї справи людей вже немає.

РНБО та владу цікавлять окремі прізвища у справі про Харківські угоди: відео

Харківські угоди: що відомо