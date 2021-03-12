РНБО та владу цікавлять окремі прізвища у списку, – Ступак про Харківські угоди
Представників Ради нацбезпеки й оборони та чинну владу у справі щодо Харківських угод цікавлять окремі депутати й олігархи. Водночас у розслідуванні цієї справи майже немає перспектив.
Джерело:24 канал
Консультант комітету парламенту з питань нацбезпеки та оборони Іван Ступак розповів, що Олексій Данілов під час своєї доповіді натякнув на незацікавленість у самих Харківських угодах. Однак список депутатів, щодо яких можуть відкрити справи про держзраду, він назвав "цікавим".
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Ступак зазначив, що таке рішення на засіданні РНБО ініціювали з конкретною метою. На його думку, це потрібно для того, щоб або змусити цих депутатів грати за правилами Офісу Президента чи певних фракцій у Верховній Раді, або "роздягнути їх на гроші".
РНБО та чинну владу цікавлять окремі прізвища, народні депутати та олігархи в цьому списку,
– наголосив він.
Чому у справі немає перспектив
За словами Ступака, у розслідуванні справи про Харківські угоди значну роль відіграє термін давності. Зокрема, від їхньої ратифікації минуло 11 років.
"Якщо вони підняли Харківські угоди, то давайте тоді підіймати й 1997 рік, коли було розділення Чорноморського флоту, допитувати Леоніда Кучму, який підписував ці угоди. Перспектив немає жодних", – наголосив консультант комітету.
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Як зазначив Ступак, невідомо, яким чином будуть розслідувати це кримінальне провадження, адже багатьох причетних до цієї справи людей вже немає.
РНБО та владу цікавлять окремі прізвища у справі про Харківські угоди: відео
Харківські угоди: що відомо
- Скандальні "Харківські угоди" підписали ще у квітні 2010 року. Згідно з документом, перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років. Натомість Україна мала отримати знижку ціни на газ у 30%, але не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.
- У 2014 році Генеральна прокуратура відкрила справу через Харківські угоди. Зокрема, там мовилося про зловживання владою та державну зраду.
- Представники Ради нацбезпеки й оборони під час засідання 11 березня 2021 року дала доручення СБУ розслідувати обставини ратифікації Харківських угод.
- Справи можуть порушити проти 236 депутатів, які ратифікували Харківські угоди.
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