У РНБО відбулася нарада щодо системи управління армією "Дзвін", – Бутусов

Рада нацбезпеки та оборони 26 березня провела нараду, в якій взяли участь всі профільні державні міністерства та відомства. Під час неї обговорили впровадження автоматизованої системи управління військами "Дзвін-АС".

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, Міноборони проведе ще одну нараду. Ймовірно, це станеться вже у понеділок, 29 березня.

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Підсумки наради РНБО

Під час наради вдалося поставити питання розробникам проєкту. Очікується, що після наради 29 березня міністр оборони ухвалить остаточне рішення про прийняття "Дзвін" у дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ.

Бутусов нагадав, що у 2020-му році міністр оборони Андрій Таран призначив аудит проєкту "Дзвін", на який Міноборони витратило 624 мільйони гривень. За результатами аудиту військова частина "аеророзвідка" висловила особливу думку з критикою проєкту. За матеріалами Міноборони ДБР відкрило кримінальну справу для перевірки законності витрачання коштів на створення АСУ.

Після цього головком ЗСУ Руслан Хомчак прийняв рішення негайно розформувати "аеророзвідку", і наполіг на впровадженні "Дзвін". Один з творців "аеророзвідки" і критиків "Дзвона" підполковник Ярослав Гончар був звільнений з армії за скороченням штатів,

– написав Бутусов.

Що було далі: хронологія подій

4 березня Гончар звинуватив керівництво ЗСУ в корупції й невідповідність проєкту "Дзвін" сучасним вимогам. 18 березня 2021-го Таран офіційно відмовився від фінансування проєкту до проведення розслідування правоохоронними органами.

проєкту до проведення розслідування правоохоронними органами. 26 березня Таран видав наказ про перенесення термінів розформування "аеророзвідки". Очевидно, рішення міністра Тарана означають, що до проведення перевірки дослідної експлуатації системи "Дзвін" будуть залучені військовослужбовці "аеророзвідки".

"Дзвін-АС" – це автоматизована система центру оперативного керівництва Збройними силами України, ключова складова Єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ.

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