У РНБО відбулася нарада щодо системи управління армією "Дзвін", – Бутусов
Рада нацбезпеки та оборони 26 березня провела нараду, в якій взяли участь всі профільні державні міністерства та відомства. Під час неї обговорили впровадження автоматизованої системи управління військами "Дзвін-АС".
Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, Міноборони проведе ще одну нараду. Ймовірно, це станеться вже у понеділок, 29 березня.
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Підсумки наради РНБО
Під час наради вдалося поставити питання розробникам проєкту. Очікується, що після наради 29 березня міністр оборони ухвалить остаточне рішення про прийняття "Дзвін" у дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ.
Бутусов нагадав, що у 2020-му році міністр оборони Андрій Таран призначив аудит проєкту "Дзвін", на який Міноборони витратило 624 мільйони гривень. За результатами аудиту військова частина "аеророзвідка" висловила особливу думку з критикою проєкту. За матеріалами Міноборони ДБР відкрило кримінальну справу для перевірки законності витрачання коштів на створення АСУ.
Після цього головком ЗСУ Руслан Хомчак прийняв рішення негайно розформувати "аеророзвідку", і наполіг на впровадженні "Дзвін". Один з творців "аеророзвідки" і критиків "Дзвона" підполковник Ярослав Гончар був звільнений з армії за скороченням штатів,
– написав Бутусов.
Що було далі: хронологія подій
- 4 березня Гончар звинуватив керівництво ЗСУ в корупції й невідповідність проєкту "Дзвін" сучасним вимогам. 18 березня 2021-го Таран офіційно відмовився від фінансування проєкту до проведення розслідування правоохоронними органами.
- 26 березня Таран видав наказ про перенесення термінів розформування "аеророзвідки". Очевидно, рішення міністра Тарана означають, що до проведення перевірки дослідної експлуатації системи "Дзвін" будуть залучені військовослужбовці "аеророзвідки".
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