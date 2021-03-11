Рада національної безпеки та оборони під час засідання 11 березня створила в Україні Центр протидії дезінформації. Він починає працювати з наступного вівторка, 16 березня.

Центр протидії дезінформації функціонуватиме у ситуаційному центрі РНБО, який знаходиться у Києві на вулиці Банковій. Про це під час брифінгу повідомив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.

Читайте також РНБО провела чергове засідання: які рішення ухвалили

В Апараті РНБО ми вже протягом року проводимо таку роботу та займаємося цими питаннями. Зараз буде максимальна активізація, Центр буде щоденно працювати,

– сказав політик.

До Центру залучать усіх представників розвідувальної спільноти, а також усі відповідні міністерства та відомства.

Олексій Данілов зазначив, що завдяки цьому Україна зможе надати відповідну відсіч тій дезінформації, яку розповсюджує Росія на території нашої держави протягом тривалого часу.

Новина доповнюється...