РНБО ще вистрелить, – Чумак розповів деталі розмови з Даніловим

Віктор Чумак розповів, що спілкувався із очільником Ради національної безпеки і оборони України ще у 2020 році. Тоді глава зазначив, що установа ще зможе зробити вагомі кроки у боротьбі за безпеку України.

Про це ексзаступник генпрокурора Руслана Рябошапки Віктор Чумак розповів у прямому ефірі програми "Що це було". На його думку, це добре, що РНБО знайшло механізм санкцій.

Читайте також Частину справ Майдану так і не розкриють, – Чумак

Робота РНБО

Він розповів, що особисто знайомий із очільником РНБО Олексієм Даніловим ще із 2007 року. За його словами, востаннє вони спілкувались ще у листопаді 2020 року.

В принципі, він (Данілов – 24 канал) говорив, що дуже важко просувати якісь ідеї, але РНБО ще вистрелить,

– зазначив Чумак.

Також експерт зауважив, що деякі заступники секретаря РНБО залишись ще з попереднього складу. На його думку, це дуже позитивно, що установа знайшла механізм, яким можна впливати на рівень інформаційної безпеки України. Однак Чумак наголосив, що якщо мовиться про справу фінансування тероризму, то потрібні конкретні люди, яким можна оголосити про підозру.

Бездіяльність інших органів

Віктор Чумак заявив, що було би добре, якби працювали й всі інші державні органи. Зокрема, мовиться про роботу Офісу генпрокурора. Як зазначив експерт, Ірина Венедіктова також підписувала рішення РНБО щодо введення санкцій. Отже, повинні бути певні подальші кроки від її офісу.

РНБО виглядає страшною, сильною і красивою на фоні бездіяльності усіх інших органів,

– підкреслив він.

Ексзаступник генпрокурора наголосив, що санкції РНБО мають лише позасудовий характер. Тому, попри введення санкцій, необхідним залишається шлях кримінального процесу, який має бути доведений до суду.

Запроваджені санкції: головне