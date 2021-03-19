Апарат РНБО розсилає листи главам громад усіх областей України, на території яких за останні 2 тижні значно погіршилася епідеміологічна ситуація. Мета – проінформувати громади про реальну ситуацію з поширенням коронавірусу на їхніх територіях.

У копії кожного такого листа – голова певної облдержадміністрації. Розповсюджувати листи-попередження почали 18 березня.

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Що відомо про листи РНБО громадам

Їх надсилають у ті громади, де, за даними інформаційно-аналітичної системи СОТА, протягом останніх 2 тижнів відчутно погіршилася епідситуація.

Роблять це, аби проінформувати громади про реальну ситуацію з поширенням COVID-19 на їхніх територіях.

У листі за підписом заступника секретаря Олексія Соловйова, є такі прохання

провести засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

обговорити на них запровадження додаткових протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на стримування зростання поширення коронавірусу;

проінформувати апарат РНБО про прийняті рішення та заходи.

Скільки листів надіслали та які плани

Наразі надіслали 15 таких листів. Однак у списку перебуває 71 громада – там кількість нових випадків захворювання стрімко збільшується.

Наприклад, у Деражненській сільській громаді, що на Рівненщині, з населенням 6 349 людей станом на 14 березня на коронавірус хворіли 1 103 людини. За 2 тижні приріст нових випадків там становив аж 89,19%.

У Білецькій сільській громаді, що на Тернопільщині, з населенням 10 965 людей приріст становить 1 000% (502 хворих за 2 тижні).

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Червону зону можна вводити рішенням місцевої влади

Умови адаптивного карантину передбачають введення червоних зон у випадку досягнення певного епідпорогу по всій області.

Однак у листі наголошують, що місцева влада має право самостійно вживати дії, розширюючи комплекс заходів, спрямованих на захист населення.

Довідка. В Україні протягом 18 березня на коронавірус захворіли 15 850 людей, найбільше інфікованих – в Києві. Водночас видужали від хвороби 4 592 людини.