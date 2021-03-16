У РНБО розповіли, коли можуть розглянути санкції проти Коломойського

Джерело:"Радіо Свобода"
У Раді нацбезпеки й оборони України зазначили, що можуть розглянути санкції щодо олігарха Ігоря Коломойського. Однак це станеться лише у разі "надходження пропозицій".
Наразі РНБО не розглядає санкції проти Коломойського. Про це відомство повідомило у відповідь на запит видання.
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У разі надходження пропозицій щодо застосування санкцій стосовно Коломойського від уповноважених Законом України "Про санкції" державних органів, вони будуть винесені на розгляд РНБО в установленому порядку,
– мовиться у повідомленні.
Головне про санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу