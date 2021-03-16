У РНБО розповіли, коли можуть розглянути санкції проти Коломойського

У Раді нацбезпеки й оборони України зазначили, що можуть розглянути санкції щодо олігарха Ігоря Коломойського. Однак це станеться лише у разі "надходження пропозицій".

Що заявили у РНБО

Наразі РНБО не розглядає санкції проти Коломойського. Про це відомство повідомило у відповідь на запит видання.

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У разі надходження пропозицій щодо застосування санкцій стосовно Коломойського від уповноважених Законом України "Про санкції" державних органів, вони будуть винесені на розгляд РНБО в установленому порядку,

– мовиться у повідомленні.

Хто може подати пропозицію про введення санкцій

Верховна Рада,

президент,

Кабінет Міністрів,

Національний банк,

Служби безпеки України.

Головне про санкції США проти Коломойського

5 березня США запровадили санкції проти Коломойського та його сім'ї. Олігарха звинуватили у спробах підірвати демократію в Україні у 2014 – 2015 роках, коли той був головою Дніпропетровської області, а також у причетності до корупції.

Євросоюз підтримав обмеження проти Коломойського, однак наголосив на важливості розслідування його схем у "Приватбанку".

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує санкції проти українських олігархів.



Головне про санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу