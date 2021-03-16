У РНБО розповіли, коли можуть розглянути санкції проти Коломойського

16 березня 2021 , 09:34
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Джерело:

"Радіо Свобода"

У Раді нацбезпеки й оборони України зазначили, що можуть розглянути санкції щодо олігарха Ігоря Коломойського. Однак це станеться лише у разі "надходження пропозицій".

Що заявили у РНБО

Наразі РНБО не розглядає санкції проти Коломойського. Про це відомство повідомило у відповідь на запит видання.

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У разі надходження пропозицій щодо застосування санкцій стосовно Коломойського від уповноважених Законом України "Про санкції" державних органів, вони будуть винесені на розгляд РНБО в установленому порядку,
– мовиться у повідомленні.

Хто може подати пропозицію про введення санкцій

  • Верховна Рада,
  • президент,
  • Кабінет Міністрів,
  • Національний банк,
  • Служби безпеки України.

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Головне про санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу