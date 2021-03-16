У РНБО розповіли, коли можуть розглянути санкції проти Коломойського
У Раді нацбезпеки й оборони України зазначили, що можуть розглянути санкції щодо олігарха Ігоря Коломойського. Однак це станеться лише у разі "надходження пропозицій".
Джерело:"Радіо Свобода"
Що заявили у РНБО
Наразі РНБО не розглядає санкції проти Коломойського. Про це відомство повідомило у відповідь на запит видання.
Читайте також Санкції проти олігархів: чого боятись Ігорю Коломойському
У разі надходження пропозицій щодо застосування санкцій стосовно Коломойського від уповноважених Законом України "Про санкції" державних органів, вони будуть винесені на розгляд РНБО в установленому порядку,
– мовиться у повідомленні.
Хто може подати пропозицію про введення санкцій
- Верховна Рада,
- президент,
- Кабінет Міністрів,
- Національний банк,
- Служби безпеки України.
Головне про санкції США проти Коломойського
- 5 березня США запровадили санкції проти Коломойського та його сім'ї. Олігарха звинуватили у спробах підірвати демократію в Україні у 2014 – 2015 роках, коли той був головою Дніпропетровської області, а також у причетності до корупції.
- Євросоюз підтримав обмеження проти Коломойського, однак наголосив на важливості розслідування його схем у "Приватбанку".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує санкції проти українських олігархів.
Головне про санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter