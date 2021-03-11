РНБО розгляне санкції проти режиму Лукашенка

Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Рада національної безпеки та оборони розгляне питання введення санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка. Зокрема, обмеження можуть впровадити щодо деяких білоруських топчиновників та бізнесменів.
Про це йдеться у відповіді на запит народного депутата Олексія Гончаренка про запровадження таких санкцій.
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Надійшла відповідь від голови Офісу Президента про те, що мій запит про введення санкцій стосовно білоруських топчиновників та бізнесменів, які своїми статками підтримують режим Лукашенка, переданий до РНБО,
– повідомив Гончаренко.
Нардеп додав, що велика кількість білоруських бізнесменів та топчиновників досі не перебувають під санкціями. У приклад він назвав Миколу Воробея, проти якого ввели санкції ЄС.
"Він є "гаманцем" Лукашенка, але разом з тим саме Воробей володіє "Прикарпатзахідтранс". Це компанія, якою користувався Медведчук і яка володіла сумнозвісною трубою Медведчука", – пояснив депутат.
Гончаренко уточнив, що Воробей є "гаманцем" Лукашенка, а також Медведчука. Крім цього, Медведчук та Козак тримають великі суми в його банку.
Нардеп висловив сподівання, що РНБО якнайшвидше запровадить "санкції проти ворогів України та Білорусі".Зверніть увагу! 19 лютого РНБО ввела санкції проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Тривалість санкцій – 3 роки.
Відповідь ОП Гончаренку щодо санкції по Білорусі / Фото Олексія Гончаренка