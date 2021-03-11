РНБО розгляне санкції проти режиму Лукашенка

Рада національної безпеки та оборони розгляне питання введення санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка. Зокрема, обмеження можуть впровадити щодо деяких білоруських топчиновників та бізнесменів.

Про це йдеться у відповіді на запит народного депутата Олексія Гончаренка про запровадження таких санкцій.

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РНБО розгляне санкції проти Лукашенка

Надійшла відповідь від голови Офісу Президента про те, що мій запит про введення санкцій стосовно білоруських топчиновників та бізнесменів, які своїми статками підтримують режим Лукашенка, переданий до РНБО,

– повідомив Гончаренко.

Нардеп додав, що велика кількість білоруських бізнесменів та топчиновників досі не перебувають під санкціями. У приклад він назвав Миколу Воробея, проти якого ввели санкції ЄС.

"Він є "гаманцем" Лукашенка, але разом з тим саме Воробей володіє "Прикарпатзахідтранс". Це компанія, якою користувався Медведчук і яка володіла сумнозвісною трубою Медведчука", – пояснив депутат.

Гончаренко уточнив, що Воробей є "гаманцем" Лукашенка, а також Медведчука. Крім цього, Медведчук та Козак тримають великі суми в його банку.

Нардеп висловив сподівання, що РНБО якнайшвидше запровадить "санкції проти ворогів України та Білорусі".

та його дружини Оксани Марченко. Тривалість санкцій – 3 роки.



Відповідь ОП Гончаренку щодо санкції по Білорусі / Фото Олексія Гончаренка

Санкції міжнародної спільноти проти режиму Лукашенка