РНБО розгляне санкції проти режиму Лукашенка
Рада національної безпеки та оборони розгляне питання введення санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка. Зокрема, обмеження можуть впровадити щодо деяких білоруських топчиновників та бізнесменів.
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Про це йдеться у відповіді на запит народного депутата Олексія Гончаренка про запровадження таких санкцій.
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РНБО розгляне санкції проти Лукашенка
Надійшла відповідь від голови Офісу Президента про те, що мій запит про введення санкцій стосовно білоруських топчиновників та бізнесменів, які своїми статками підтримують режим Лукашенка, переданий до РНБО,
– повідомив Гончаренко.
Нардеп додав, що велика кількість білоруських бізнесменів та топчиновників досі не перебувають під санкціями. У приклад він назвав Миколу Воробея, проти якого ввели санкції ЄС.
"Він є "гаманцем" Лукашенка, але разом з тим саме Воробей володіє "Прикарпатзахідтранс". Це компанія, якою користувався Медведчук і яка володіла сумнозвісною трубою Медведчука", – пояснив депутат.
Гончаренко уточнив, що Воробей є "гаманцем" Лукашенка, а також Медведчука. Крім цього, Медведчук та Козак тримають великі суми в його банку.
Нардеп висловив сподівання, що РНБО якнайшвидше запровадить "санкції проти ворогів України та Білорусі".
Відповідь ОП Гончаренку щодо санкції по Білорусі / Фото Олексія Гончаренка
Санкції міжнародної спільноти проти режиму Лукашенка
- Влітку 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента, результати яких не визнали країни цивілізованого світу. Від серпня у країні тривають протести проти режиму самопроголошеного президента.
- Євросоюз запровадив кілька пакетів санкції проти Білорусі. Перший ввели ще 2 жовтня 2020 року. Туди потрапили 40 білоруських чиновників, проте самопроголошеного президента Олександра Лукашенка серед них не було.
- У другому пакеті санкцій від 6 листопада про Лукашенка вже згадали. Також у переліку – ще 14 високопоставлених чиновників.
- Третій пакет запровадили у грудні, до санкційного списку потрапили спікер, генпрокурор та урядовці.
- Крім того, проти Лукашенка та білоруських силовиків обмеження ввели й США.
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