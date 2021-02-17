РНБО розгляне санкції проти бізнесів, пов'язаних з Медведчуком, – ЗМІ

Рада нацбезпеки та оборони може запровадити санкції проти бізнес-структур, ймовірно пов'язаних з Віктором Медведчуком – народним депутатом від ОПЗЖ та кумом Путіна. Відповідне питання планують розглянути на засіданні 19 лютого.

Наразі чіткого порядку денного засідання ще немає, його досі обговорюють. Про це повідомило джерело, близьке до РНБО.

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Ймовірно, що там розглянуть питання введення санкцій проти компанії "ПрикарпатЗахідтранс", яка експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок"

Її власників пов'язують саме з кумом Путіна. "Обговорюється також запровадження санкцій й щодо інших бізнес-ланцюжків, які можуть мати зв'язок з Медведчуком", – зауважило джерело.

Санкції проти Козака та Медведчука

Раніше РНБО на 5 років запровадила санкції проти Тараса Козака – соратника Медведчука. Після цього його телеканали припинили своє мовлення.

ЗМІ повідомили, що санкції наклали й на літаки, якими користуються Козак та Медведчук, зокрема – для прямих перельотів у Росію, які в Україні заборонені.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу