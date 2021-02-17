РНБО розгляне санкції проти бізнесів, пов'язаних з Медведчуком, – ЗМІ
Рада нацбезпеки та оборони може запровадити санкції проти бізнес-структур, ймовірно пов'язаних з Віктором Медведчуком – народним депутатом від ОПЗЖ та кумом Путіна. Відповідне питання планують розглянути на засіданні 19 лютого.
Джерело:"РБК-Україна"
Наразі чіткого порядку денного засідання ще немає, його досі обговорюють. Про це повідомило джерело, близьке до РНБО.
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Ймовірно, що там розглянуть питання введення санкцій проти компанії "ПрикарпатЗахідтранс", яка експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок"
Її власників пов'язують саме з кумом Путіна. "Обговорюється також запровадження санкцій й щодо інших бізнес-ланцюжків, які можуть мати зв'язок з Медведчуком", – зауважило джерело.
Санкції проти Козака та Медведчука
- Раніше РНБО на 5 років запровадила санкції проти Тараса Козака – соратника Медведчука. Після цього його телеканали припинили своє мовлення.
- ЗМІ повідомили, що санкції наклали й на літаки, якими користуються Козак та Медведчук, зокрема – для прямих перельотів у Росію, які в Україні заборонені.
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