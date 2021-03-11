Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував проведення засідання 12 березня, але згодом його перенесли.

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Що відомо про "Харківські угоди"?

Документ, що згодом отримав назву "Харківські угоди" підписали в Харкові у квітні 2010 року. Згідно з ними, Чорноморський флот Росії міг офіційно перебувати у Севастополі наступні 25 років в обмін на знижку ціни на газ на 30%. В Україні домовленості викликали обурення в суспільстві. Більшість аналітиків стверджували, що цей договір суперечить Конституції.