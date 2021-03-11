РНБО провела чергове засідання: які рішення ухвалили
Рада нацбезпеки та оборони 11 березня провела чергове засідання. Під час нього порушили низку важливих питань. Серед них: націоналізація "Мотор Січ" та нові санкції.
Джерело:24 канал
Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував проведення засідання 12 березня, але згодом його перенесли.
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Які питання порушили під час засідання РНБО
- Україна продовжила санкції проти двох російських банків ще на 3 роки. Олексій Данілов нагадав, що ці банки були під санкціями ще з 2019 року. У березні термін дії санкцій мав закінчитися, але РНБО вирішила його продовжити.
- Через так звані Харківські угоди можуть відкрити справи про держзраду проти 286 депутатів, які її ратифікували.
Що відомо про "Харківські угоди"?Документ, що згодом отримав назву "Харківські угоди" підписали в Харкові у квітні 2010 року. Згідно з ними, Чорноморський флот Росії міг офіційно перебувати у Севастополі наступні 25 років в обмін на знижку ціни на газ на 30%. В Україні домовленості викликали обурення в суспільстві. Більшість аналітиків стверджували, що цей договір суперечить Конституції.
- В Україні з'явиться Центр протидії дезінформації. Він почне роботу вже з 16 березня. Данілов підкреслив, що центр працюватиме при Офісі Президента і його робота буде цілодобовою".
- "Мотор Січ" планують націоналізувати. Підприємство повернуть у власність держави найближчим часом. Секретар РНБО зауважив, що усі підприємства оборонного комплексу розглядатимуть для націоналізації.
- РНБО призначила перевірку "Донецькоблгаз". Якщо у компанії зафіксують порушення, то "Донецькоблгаз" повернуть у власність держави.
Відомо, що на наступному засіданні РНБО продовжить розглядати санкції проти окремих осіб. Як пояснив Олексій Данілов, до самого засідання ЗМІ не дізнаються, проти кого саме будуть запроваджувати обмеження.
Засідання РНБО 11 березня: дивіться відео
Попередні засідання РНБО: основні рішення
- 2 лютого Рада з нацбезпеки й оборони запровадила на 5 років санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Того ж дня своє мовлення припинили телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK.
- 19 лютого РНБО ввела санкції на 3 роки й проти самого нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
- 26 лютого відбулося ще одне засідання РНБО. Під час зустрічі обговорювали питання окупації Криму та подвійного громадянства для українців, а також ввели санкції проти 10 посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили Україну.
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