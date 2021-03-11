РНБО продовжила санкції щодо 2 російських банків

11 березня 2021 , 17:07
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Джерело:

24 канал

Олексій Данілов заявив, що в Україні продовжать санкції відразу щодо 2 російських банків. Вперше проти цих банків санкції застосували ще у 2019 році.

Під час пресбрифінгу після засідання Ради нацбезпеки і оборони Данілов заявив, що термін дії цих санкцій закінчується 19 березня 2021 року.

Актуально "Мотор Січ" повернуть українському народу, – Данілов

На сьогодні у нас було 2 російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року. Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій ще на 3 роки,
– наголосив Данілов.

Зверніть увагу! Станом на березень 2019 року в Україні працювали лише 2 банки з російським державним капіталом: "Промінвестбанк" та "Сбербанк".

Що ще сказав Данілов

  • В Україні можуть відкрити справи за фактом держзради проти 286 депутатів, які за часів президентства Віктора Януковича ратифікували Харківські угоди.
  • РНБО націоналізує підприємство "Мотор Січ". Данілов наголосив, що "Мотор Січ" "повернуть у власність українського народу у законний та конституційний спосіб найближчим часом.
  • Робота Центру протидії дезінформації стартує вже 16 березня. Новостворений центр функціонуватиме у ситуаційному центрі РНБО – у Києві на вулиці Банковій.
Зауважте! Спершу засідання РНБО мало відбутися 12 березня, однак згодом його перенесли на 11 березня.

Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова: дивіться відео