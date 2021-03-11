РНБО продовжила санкції щодо 2 російських банків
Олексій Данілов заявив, що в Україні продовжать санкції відразу щодо 2 російських банків. Вперше проти цих банків санкції застосували ще у 2019 році.
Джерело:24 канал
Під час пресбрифінгу після засідання Ради нацбезпеки і оборони Данілов заявив, що термін дії цих санкцій закінчується 19 березня 2021 року.
Актуально "Мотор Січ" повернуть українському народу, – Данілов
На сьогодні у нас було 2 російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року. Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій ще на 3 роки,
– наголосив Данілов.
Що ще сказав Данілов
- В Україні можуть відкрити справи за фактом держзради проти 286 депутатів, які за часів президентства Віктора Януковича ратифікували Харківські угоди.
- РНБО націоналізує підприємство "Мотор Січ". Данілов наголосив, що "Мотор Січ" "повернуть у власність українського народу у законний та конституційний спосіб найближчим часом.
- Робота Центру протидії дезінформації стартує вже 16 березня. Новостворений центр функціонуватиме у ситуаційному центрі РНБО – у Києві на вулиці Банковій.
Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова: дивіться відео
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