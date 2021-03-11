Олексій Данілов заявив, що в Україні продовжать санкції відразу щодо 2 російських банків. Вперше проти цих банків санкції застосували ще у 2019 році.

Під час пресбрифінгу після засідання Ради нацбезпеки і оборони Данілов заявив, що термін дії цих санкцій закінчується 19 березня 2021 року.

Актуально "Мотор Січ" повернуть українському народу, – Данілов

На сьогодні у нас було 2 російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року. Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій ще на 3 роки,

– наголосив Данілов.

Зверніть увагу! Станом на березень 2019 року в Україні працювали лише 2 банки з російським державним капіталом: "Промінвестбанк" та "Сбербанк".

Що ще сказав Данілов

В Україні можуть відкрити справи за фактом держзради проти 286 депутатів, які за часів президентства Віктора Януковича ратифікували Харківські угоди.

депутатів, які за часів президентства Віктора Януковича ратифікували Харківські угоди. РНБО націоналізує підприємство "Мотор Січ". Данілов наголосив, що "Мотор Січ" "повернуть у власність українського народу у законний та конституційний спосіб найближчим часом.

Робота Центру протидії дезінформації стартує вже 16 березня. Новостворений центр функціонуватиме у ситуаційному центрі РНБО – у Києві на вулиці Банковій.

Зауважте! Спершу засідання РНБО мало відбутися 12 березня, однак згодом його перенесли на 11 березня.

Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова: дивіться відео