Зеленський пояснив, для чого перевіряти всі укази Януковича

Рада нацбезпеки й оборони 19 березня вирішила перевірити всі укази, підписані Віктором Януковичем, коли той був президентом. Нинішній глава держави Володимир Зеленський пояснив: усе для того, аби втсановити, чи не становлять вони загрозу національній безпеці України.

Президент нагадав, що суд в Україні ще раніше виніс вирок, яким визнав Віктора Януковича винним у вчиненні ним державної зради у 2014 році.

Варто знати Санкції проти Януковича і нафтокомпаній: головне з засідання РНБО

Щодо всіх його указів за часи перебування президентом буде проведено аудит й аналіз. Аналіз щодо наявності в них рішень, які можуть загрожувати безпеці й інтересам України,

– пояснив Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками РНБО: дивіться відео

Коротко про рішення РНБО щодо Януковича: