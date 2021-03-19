РНБО перетворилася на потужний інтрумент Зеленського: чого чекати далі

Раду національної безпеки і оборони донедавна називали аеродромом збитих льотчиків. Саме туди в почесну відставку відправляли тих, кого було шкода викинути з політики, але і прилаштувати було нікуди. Зараз все змінилось.

За словами ексголови Секретаріату Президента України Олега Рибачука, декілька президентів використовували цей орган, щоб дати посаду людям, які мали амбіції, але їх нікуди призначити не вдалося. Для цього й було РНБО.

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В політичному засланні побували Раїса Богатирьова, Олександр Турчинов і навіть Петро Порошенко. Якраз він і спробував перетворити Раду в дієвий орган.

"Коли Петро Порошенко був секретарем Ради національної безпеки і оборони – були подані зміни, що вони можуть давати вказівку центральним органам виконавчої влади. Тоді вони практично будували паралельний Кабмін. Порошенко тоді хотів ще й підпорядкувати РНБО судову владу і давати вказівки суддям", – розповів ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак.

Тактика Зеленського

Такі дії взяв на обзроєння і Володимир Зеленський, хоча й запевняв, що він всім відрізняється від Порошенка.

Наприкінці другого року правління Володимир Зеленський нарешті розібрався зі своїми повноваженнями, зрозумів на перший погляд неочевидні речі. В його руках РНБО стала ледь не головним інструментом.

У нас інститут президента найменш законодавчо оформлений. Конституція згадує серед того, що можна умовно назвати інститутом президента, саме цю структуру – Раду національної безпеки і оборони,

– запевнив Рибачук.

Президент може давати вказівки лише міністрам оборони та внутрішніх справ, а також голові Служби безпеки України. На практиці ж, отримавши після парламентських виборів усю повноту влади, Зеленський і його оточення на Банковій від самого початку почали активно втручатись у все – від парламенту і Кабміну до органів місцевої влади.



Зеленський максимально використовує РНБО у своїй тактиці / Фото Getty Images​

Однак на другому році правління моновлада зламалась. "І тут залишається єдиний легітимний орган, де він головує, є домінантним і може давати вказівки всім, окрім судової влади. Навіть може втручатися діяльність Верховної Ради", – сказав Чумак.

РНБО стала рятівницею

Це Зеленський робить вже другий місяць. Глава держави видає укази, які реалізуються на виконання рішень РНБО. Легітимності їм додає, окрім підпису президента, підписи всіх 20 членів складу ради РНБО. Зокрема й прем'єра, спікера, генпрокура та голови Міністерства внутрішніх справ.

РНБО стала своєрідною "паличкою-виручалочкою" для президента. Помахами нею він одночасно і ухвалює рішення, які інакше саботували б корумповані суди і некерований парламент, і рейтингу собі додає.

Народ аплодує, народу це подобається,

– наголосив Чумак.

Введення санкцій проти імперії Медведчука було безумовно позитивно сприйнято суспільством і одразу відобразилось на рейтингу президента. Водночас дещо згасли істеричні настрої у суспільстві і підтримка проросійської партії ОПЗЖ.

Рада національної безпеки та оборони ще у лютому 2021 року наклала санкції на Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Причина – фінансування тероризму.

Втім, тепер перед Банковою нові виклики – довести рішення РНБО до кінця через ті ж самі суди і правоохоронні органи і шукати нові сюжети для вже улюбленого народного п'ятничного серіалу під назвою "засідання РНБО".

"Вони ситуацію розігріли, ставки підняли і просто зараз мають бути наступні кроки. Кожен день працює проти авторитету РНБО. На часі – підтягування звинувачень, адже не можна просто звинуватити і нічого не пред'явити. Зеленському потрібно це підтягувати, бо на одному РНБО далеко не виїдеш", – підсумував Чумак.

Що точно можна констатувати вже зараз – до кола впливових політичних фігур в Україні стрімко додається секретар Олексій Данілов. Саме він, якщо вірити чуткам, запропонував Зеленському схему, як за допомогою РНБО можна вивести вплив влади президента на новий рівень.

Останні рішення РНБО: коротко