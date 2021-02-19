Україна забере "трубу" Медведчука і компанії: рішення РНБО

Рада нацбезпеки України доручила повернути у державну власність частину нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок. Відповідне рішення ухвалили 19 лютого під час наради РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського.

Учасники наради РНБО детально зупинилися на сфері енергетичної безпеки. Вони розробили план заходів щодо захисту майнових інтересів України.

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Що означає рішення РНБО

В Офісі Президента пояснили, що правоохоронним органам доручили провести розслідування та з'ясувати причини, за яких державна власність опинилася у приватних руках. Мовиться про компанію "Прикарпатзахідтранс", яка експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок. У 2017 році її присвоїло оточення Віктора Медведчука.

За рішенням РНБО, Кабмін мав вжити заходи для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів, що проходять через територію України. Уряд мав:

невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів,

вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави.

Однак за понад 5 років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів. Унаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України,

– додали в ОП.

В ОП підкреслили, що магістральний трубопровідний транспорт має не лише важливе народногосподарське, але й оборонне значення. Водночас він є державною власністю України.

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Що варто знати про магістральний трубопровід

Його збудували за часів СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави.

і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави. Але дочірня компанія російської "Транснафтопродукт" не передала його у власність України.

У 2017 році Господарський суд Рівненщини ухвалив неправомірне рішення , яким визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за "Прикарпатзахідтранс".

, яким визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за "Прикарпатзахідтранс". Цікаво, що засновниками "Прикарпатзахідтранс" є швейцарська компанія "Інтернешнл Трейдінг Партнерс АГ". Її кінцевим власником є Анатолій Шефер.

Цікаво! "Прикарпатзахідтранс" експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок протяжністю у 1,1 тисячі кілометрів. Він використовується для прокачування дизельного палива з Росії та Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту в Європу, зокрема в Угорщину.