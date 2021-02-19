Україна забере "трубу" Медведчука і компанії: рішення РНБО
Рада нацбезпеки України доручила повернути у державну власність частину нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок. Відповідне рішення ухвалили 19 лютого під час наради РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського.
Джерело:24 канал
Учасники наради РНБО детально зупинилися на сфері енергетичної безпеки. Вони розробили план заходів щодо захисту майнових інтересів України.
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Що означає рішення РНБО
В Офісі Президента пояснили, що правоохоронним органам доручили провести розслідування та з'ясувати причини, за яких державна власність опинилася у приватних руках. Мовиться про компанію "Прикарпатзахідтранс", яка експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок. У 2017 році її присвоїло оточення Віктора Медведчука.
За рішенням РНБО, Кабмін мав вжити заходи для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів, що проходять через територію України. Уряд мав:
- невідкладно визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів,
- вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави.
Однак за понад 5 років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів. Унаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України,
– додали в ОП.
В ОП підкреслили, що магістральний трубопровідний транспорт має не лише важливе народногосподарське, але й оборонне значення. Водночас він є державною власністю України.
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Що варто знати про магістральний трубопровід
- Його збудували за часів СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави.
- Але дочірня компанія російської "Транснафтопродукт" не передала його у власність України.
- У 2017 році Господарський суд Рівненщини ухвалив неправомірне рішення, яким визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за "Прикарпатзахідтранс".
- Цікаво, що засновниками "Прикарпатзахідтранс" є швейцарська компанія "Інтернешнл Трейдінг Партнерс АГ". Її кінцевим власником є Анатолій Шефер.
Цікаво! "Прикарпатзахідтранс" експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок протяжністю у 1,1 тисячі кілометрів. Він використовується для прокачування дизельного палива з Росії та Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту в Європу, зокрема в Угорщину.
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