В РНБО немає жодного документа щодо вагнерівців, – Данілов

Джерело:BBC
Олексій Данілов повідомив, що у Раді національної безпеки й оборони немає жодного документа щодо справи вагнерівців. За його словами, це питання взагалі не розглядали.
Як зазначив Данілов, усе, що стосується роботи розвідки, є таємницею. Зважаючи на це, про такі речі не розповідають у жодній країні світу.
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За словами секретаря РНБО, Україна не має права говорити, де працює розвідка, як вона це робить, адже це "закрита інформація на 100%". Він також зазначив, що питань з приводу справи вагнерівців не було.
Це питання не розглядали. Офіційно жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте по "вагнерівцях", ми так не називаємо, в апараті РНБО немає і ніколи не було,
– наголосив Данілов.
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Також на запитання про те, чи може майбутній фільм-розслідування Bellingcat про вагнерівців бути викликом для національної безпеки України, Данілов сказав, що нічого не припускатиме, адже РНБО працює тільки з фактами.Довідка. Журналісти Bellingcat працюють над документальним фільмом про ймовірний зрив спецоперації із затримання вагнерівців.