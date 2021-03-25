В РНБО немає жодного документа щодо вагнерівців, – Данілов
Олексій Данілов повідомив, що у Раді національної безпеки й оборони немає жодного документа щодо справи вагнерівців. За його словами, це питання взагалі не розглядали.
Джерело:BBC
Як зазначив Данілов, усе, що стосується роботи розвідки, є таємницею. Зважаючи на це, про такі речі не розповідають у жодній країні світу.
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За словами секретаря РНБО, Україна не має права говорити, де працює розвідка, як вона це робить, адже це "закрита інформація на 100%". Він також зазначив, що питань з приводу справи вагнерівців не було.
Це питання не розглядали. Офіційно жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте по "вагнерівцях", ми так не називаємо, в апараті РНБО немає і ніколи не було,
– наголосив Данілов.
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Також на запитання про те, чи може майбутній фільм-розслідування Bellingcat про вагнерівців бути викликом для національної безпеки України, Данілов сказав, що нічого не припускатиме, адже РНБО працює тільки з фактами.
Спецоперація з вагнерівцями: коротко
- Білоруські спецслужби у липні 2020 року спіймали групу бойовиків ПВК "Вагнер". Тоді у владі заявляли, що ті начебто готували провокації у Білорусі.
- У вересні 2020 року з'явилася інформація, що СБУ могла знати про бійців та була причетна до справи. Однак у спецслужбі цю інформацію спростували.
- Андрій Єрмак заявив, що Офіс Президента готовий до будь-яких розслідувань у справі, адже їм "нема чого приховувати".
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