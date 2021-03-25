Олексій Данілов повідомив, що у Раді національної безпеки й оборони немає жодного документа щодо справи вагнерівців. За його словами, це питання взагалі не розглядали.

Як зазначив Данілов, усе, що стосується роботи розвідки, є таємницею. Зважаючи на це, про такі речі не розповідають у жодній країні світу.

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За словами секретаря РНБО, Україна не має права говорити, де працює розвідка, як вона це робить, адже це "закрита інформація на 100%". Він також зазначив, що питань з приводу справи вагнерівців не було.

Це питання не розглядали. Офіційно жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте по "вагнерівцях", ми так не називаємо, в апараті РНБО немає і ніколи не було,

– наголосив Данілов.

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Також на запитання про те, чи може майбутній фільм-розслідування Bellingcat про вагнерівців бути викликом для національної безпеки України, Данілов сказав, що нічого не припускатиме, адже РНБО працює тільки з фактами.

Довідка. Журналісти Bellingcat працюють над документальним фільмом про ймовірний зрив спецоперації із затримання вагнерівців.

Спецоперація з вагнерівцями: коротко