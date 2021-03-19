РНБО найближчим часом проведе засідання щодо локдауну в Україні, – Данілов

Рада національної безпеки та оборони найближчим часом проведе окреме засідання щодо запровадження локдауну в Україні.

Олексій Данілов наголосив, що на місцях чиновники також повинні брати активну участь у боротьбі з коронавірусом. Про це він повідомив під час брифінгу 19 березня.

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Ситуація вкрай складна

Секретар РНБО зазначив, що сьогодні ситуація з COVID-19 у державі вкрай складна. Апарат Ради нацбезпеки звернувся до органів місцевого самоврядування з вимогою брати активну участь у боротьбі з хворобою.

Цього тижня ми почали відправляти інформаційні листи та маємо зворотний зв'язок. Починають вже місцеві органи самоврядування включатися у цю роботу, вони проводять свої засідання ТЕБ і НС, як це воно мало відбуватися з початку, згідно з чинним законодавством,

– сказав Олексій Данілов.

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