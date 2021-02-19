РНБО накладає санкції на 8 осіб: перелік

19 лютого 2021 , 17:55
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Джерело:

24 канал

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони вирішили накласти санкції проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Серед списку тих, на кого будуть наладені санкції, громадяни і України, і Росії.

Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО 19 лютого, повідомив секретар відомства Олексій Данілов.

Важливо Проти Марченко та Медведчука застосують санкції, – Данілов

На кого накладуть санкції:

  • Вацьковський Костянтин
  • Донченко Віталій
  • Лавринюк Наталія
  • Лісогор Сергій
  • Марченко Оксана
  • Маслюк Олександр
  • Медведчук Віктор
  • Попов Михайло.

Санкції накладуть на 5 літаків, на яких здійснювали перельоти з Києва до Москви. Щодо юридичних осіб, які теж потрапили у список, – це компаній, що обслуговують ці літаки.

Відповідний указ сьогодні має підписати президент Володимир Зеленський.

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