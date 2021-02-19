На засіданні Ради нацбезпеки і оборони вирішили накласти санкції проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Серед списку тих, на кого будуть наладені санкції, громадяни і України, і Росії.

Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО 19 лютого, повідомив секретар відомства Олексій Данілов. Важливо Проти Марченко та Медведчука застосують санкції, – Данілов На кого накладуть санкції: Вацьковський Костянтин

Донченко Віталій

Лавринюк Наталія

Лісогор Сергій

Марченко Оксана

Маслюк Олександр

Медведчук Віктор

Попов Михайло. Санкції накладуть на 5 літаків, на яких здійснювали перельоти з Києва до Москви. Щодо юридичних осіб, які теж потрапили у список, – це компаній, що обслуговують ці літаки. Відповідний указ сьогодні має підписати президент Володимир Зеленський. Доповнюємо новину...