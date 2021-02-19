РНБО накладає санкції на 8 осіб: перелік
На засіданні Ради нацбезпеки і оборони вирішили накласти санкції проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Серед списку тих, на кого будуть наладені санкції, громадяни і України, і Росії.
Джерело:24 канал
Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО 19 лютого, повідомив секретар відомства Олексій Данілов.
Важливо Проти Марченко та Медведчука застосують санкції, – Данілов
На кого накладуть санкції:
- Вацьковський Костянтин
- Донченко Віталій
- Лавринюк Наталія
- Лісогор Сергій
- Марченко Оксана
- Маслюк Олександр
- Медведчук Віктор
- Попов Михайло.
Санкції накладуть на 5 літаків, на яких здійснювали перельоти з Києва до Москви. Щодо юридичних осіб, які теж потрапили у список, – це компаній, що обслуговують ці літаки.
Відповідний указ сьогодні має підписати президент Володимир Зеленський.
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