РНБО може ввести санкції і проти Фірташа, і проти Коломойського, – Рибачук

Перед минулим засіданням Рада національної безпеки і оборони України активно обговорювала вірогідність введення санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа. Ексочільник адміністрації президента Олег Рибачук підтвердив, що ця тема може стояти на порядку денному.

Також санкції можуть запровадити і проти олігарха Ігоря Коломойського. Про це Рибачук повідомив в ефірі.

До теми Санкції щодо Фірташа цілком реальні, – Ступак

Так, до Фірташа можна додати і Коломойського,

– зазначив Рибачук.

За його словами, Офіс Президента почав використовувати дозовані джерела інформації. Таким способом він тримає в напрузі олігархів, зокрема Фірташа, Ахметова, Коломойського.

"Це добре. Це стало частиною внутрішньої і зовнішньої політики", – зауважив ексглава адміністрації президента.

Зеленському не можна зупинятись

Президенту України Володимиру Зеленському, як сказав Рибачук, наразі не можна зупинятись. Важливо, щоб після рішень РНБО, такі ж рішення ухвалювали і суди.

Наступне засідання РНБО перенесли на четвер , 11 березня. Раніше секретар Ради Олексій Данілов анонсував засідання

"Для нас не важливо, чому засідання РНБО буде саме в четвер. Для нас важливіше, що на порядок денний виносять дійсно ті питання, які впливають і на безпеку, і на оборону країни", – наголосив Рибачук.

Рибачук розповів про наступне рішення РНБО: дивіться відео