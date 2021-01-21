Стратегія деокупації Криму вже у РНБО: коли ухвалять документ
Рада національної безпеки і оборони розгляне стратегію деокупації Криму. План вже надіслали МЗС України спільно з постійним представництвом президента України на окупованому півострові.
Коли ухвалять документ
Стратегію деокупації Криму в РНБО можуть схвалити до 26 лютого. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час слухань в комітеті Верховної Ради, інформує "Радіо Свобода".
До речі Україна ініціює створення Кримської платформи на рівні ПАРЄ, – Мезенцева
Коли ми тільки починали розробляти архітектуру і бачення "Кримської платформи", ми разом з постійним представництвом президента в Криму ініціювали розробку своїх частин стратегії деокупації. Синхронізуючись з урядом і профільним міністерством тимчасово окупованих територій, ми відправили на розгляд РНБО,
– сказала вона.
Джапарова додала, що під час тематичного засідання РНБО 26 лютого очікується ухвалення стратегії.
Кримська платформа: що варто знати
- Президент Зеленський у вересні 2020 року закликав світову спільноту долучитися до створення міжнародної платформи з деокупації Криму.
- На її підтримку вже виступили посли США, Великої Британії, Латвії, Туреччини тощо.
- Платформу з деокупації Криму запустять на саміті Східного партнерства, де зберуться світові лідери, а також представники різних міжнародних організацій. Захід має відбутися влітку.
- Платформа матиме міжурядові, міжпарламентські та експертні напрямки. Консолідовано вони розроблятимуть заходи з повернення Криму до складу України.
- В межах Кримської платформи також намагатимуться обмежити можливості для "російського свавілля в Криму".
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