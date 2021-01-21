Рада національної безпеки і оборони розгляне стратегію деокупації Криму. План вже надіслали МЗС України спільно з постійним представництвом президента України на окупованому півострові.

Коли ухвалять документ

Стратегію деокупації Криму в РНБО можуть схвалити до 26 лютого. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час слухань в комітеті Верховної Ради, інформує "Радіо Свобода".

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Коли ми тільки починали розробляти архітектуру і бачення "Кримської платформи", ми разом з постійним представництвом президента в Криму ініціювали розробку своїх частин стратегії деокупації. Синхронізуючись з урядом і профільним міністерством тимчасово окупованих територій, ми відправили на розгляд РНБО,

– сказала вона.

Джапарова додала, що під час тематичного засідання РНБО 26 лютого очікується ухвалення стратегії.

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