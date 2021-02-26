РНБО може позбавити держнагород осіб, пов'язаних з Росією, – ЗМІ

Під час засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке відбудеться 26 лютого, розглянуть питання позбавлення державних нагород, військових і почесних звань окремих осіб. Мовиться про людей, яких підозрюють у сприянні російській агресії та тероризму.
За інформацією ЗМІ, у списку буде приблизно 250 імен. Щоправда, конкретики наразі немає.
Важливо Треті санкції РНБО торкнуться Фірташа, – ЗМІ
Відомо, що проти цих осіб застосують 25 пункт статті 4 закону України "Про санкції".
В оприлюдненому порядку денному засідання РНБО є пункт про ухвалення невідкладних заходів з протидії загрозам нацбезпеки у сфері громадянства, а також питання про стан розслідування справ щодо державної зради, дезертирства, терористичної діяльності та порушення присяги.
Про що ще говоритиме РНБО
- Під час засідання Ради нацбезпеки та оборони розглянуть питання невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства;
- Також РНБО проаналізує стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги;
- Не оминуть увагою і застосування нових санкцій.
Раніше Денис Бігус у фейсбуці повідомив, що під час засідання РНБО, ймовірно, можуть запровадити санкції проти олігарха Дмитра Фірташа.
Зауважимо, що попередні засідання РНБО були максимально продуктивними.
Останні рішення РНБО
- 2 лютого РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака на 5 років. Санкції також поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та 112.
- Під санкціями опинилися й авіакомпанії, які літають до аеропортів Росії та на окуповані українські території. Сталося це з ініціативи Служби безпеки України.
- 19 лютого у санкційний список України потрапили нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Того ж дня РНБО наклала санкції проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб.
- Також Рада нацбезпеки України доручила повернути у державну власність частину трубопроводу Самара – Західний напрямок. У 2017 році її присвоїло оточення Віктора Медведчука.