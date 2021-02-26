РНБО може позбавити держнагород осіб, пов'язаних з Росією, – ЗМІ

26 лютого 2021 , 15:45
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Джерело:

ZN.UA

Під час засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке відбудеться 26 лютого, розглянуть питання позбавлення державних нагород, військових і почесних звань окремих осіб. Мовиться про людей, яких підозрюють у сприянні російській агресії та тероризму.

За інформацією ЗМІ, у списку буде приблизно 250 імен. Щоправда, конкретики наразі немає.

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Відомо, що проти цих осіб застосують 25 пункт статті 4 закону України "Про санкції".

В оприлюдненому порядку денному засідання РНБО є пункт про ухвалення невідкладних заходів з протидії загрозам нацбезпеки у сфері громадянства, а також питання про стан розслідування справ щодо державної зради, дезертирства, терористичної діяльності та порушення присяги.

Про що ще говоритиме РНБО

  • Під час засідання Ради нацбезпеки та оборони розглянуть питання невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства;
  • Також РНБО проаналізує стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги;
  • Не оминуть увагою і застосування нових санкцій.

Раніше Денис Бігус у фейсбуці повідомив, що під час засідання РНБО, ймовірно, можуть запровадити санкції проти олігарха Дмитра Фірташа.

Зауважимо, що попередні засідання РНБО були максимально продуктивними.

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