РНБО може позбавити держнагород осіб, пов'язаних з Росією, – ЗМІ

Під час засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке відбудеться 26 лютого, розглянуть питання позбавлення державних нагород, військових і почесних звань окремих осіб. Мовиться про людей, яких підозрюють у сприянні російській агресії та тероризму.

За інформацією ЗМІ, у списку буде приблизно 250 імен. Щоправда, конкретики наразі немає.

Важливо Треті санкції РНБО торкнуться Фірташа, – ЗМІ

Відомо, що проти цих осіб застосують 25 пункт статті 4 закону України "Про санкції".

В оприлюдненому порядку денному засідання РНБО є пункт про ухвалення невідкладних заходів з протидії загрозам нацбезпеки у сфері громадянства, а також питання про стан розслідування справ щодо державної зради, дезертирства, терористичної діяльності та порушення присяги.

Про що ще говоритиме РНБО

Під час засідання Ради нацбезпеки та оборони розглянуть питання невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства;

у сфері громадянства; Також РНБО проаналізує стан розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги;

Не оминуть увагою і застосування нових санкцій.

Раніше Денис Бігус у фейсбуці повідомив, що під час засідання РНБО, ймовірно, можуть запровадити санкції проти олігарха Дмитра Фірташа.

Зауважимо, що попередні засідання РНБО були максимально продуктивними.

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