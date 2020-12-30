У Київському офісі Меджлісу кримськотатарського народу провели нараду з секретарем РНБО Олексієм Даніловим. У ході зустрічі сторони обговорили шляхи деокупації Кримського півострова.

Про проведення такої зустрічі 30 грудня 2020 року розповів голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров у своєму фейсбуці.

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Разом з Олексієм Даніловим участь у нараді взяли низка представників Меджлісу:

Мустафа Джемлієв – лідер кримськотатарського народу,

Рефат Чубаров – голова Меджлісу,

Ільмі Умеров – заступник голови Меджлісу,

Ахтем Чийгоз – заступник голови Меджлісу,

Різа Шевкієв – член Меджлісу,

Гаяна Юксель – членкиня Меджлісу,

Ескандер Барієв – член Меджлісу.

Під час своєї розмови сторони обговорили спільну взаємодію при розробці й обговоренні державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Крім того, обговорили реалізацію ініціативи Кримська платформа, а також санкції проти людей і компаній, які допомагають зміцненню російського окупаційного режиму на півострові. Також домовилися взаємодіяти в цих напрямках.

Що таке Кримська платформа

Це ініціатива української влади щодо створення однойменного переговорного майданчика, де б за допомогою партнерів вирішувалися питання деокупації Криму.

На міжнародних зустрічах керівники українського МЗС постійно запрошують партнерів долучатися до ініціативи, яка має почати працювати вже у 2021 році. Наразі 7 держав вже погодилися долучитися:

США,

Велика Британія,

Туреччина,

Словаччина,

Словенія,

Естонія,

Латвія.

Також запрошення вже отримали партнери України по нормандському формату – Німеччина й Франція. Вони поки не висловили остаточної згоди. Як країну-окупантку запрошуватимуть і Росію.