Секретар РНБО Данілов обговорив стратегію деокупації Криму з кримськими татарами
У Київському офісі Меджлісу кримськотатарського народу провели нараду з секретарем РНБО Олексієм Даніловим. У ході зустрічі сторони обговорили шляхи деокупації Кримського півострова.
Про проведення такої зустрічі 30 грудня 2020 року розповів голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров у своєму фейсбуці.
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Разом з Олексієм Даніловим участь у нараді взяли низка представників Меджлісу:
- Мустафа Джемлієв – лідер кримськотатарського народу,
- Рефат Чубаров – голова Меджлісу,
- Ільмі Умеров – заступник голови Меджлісу,
- Ахтем Чийгоз – заступник голови Меджлісу,
- Різа Шевкієв – член Меджлісу,
- Гаяна Юксель – членкиня Меджлісу,
- Ескандер Барієв – член Меджлісу.
Під час своєї розмови сторони обговорили спільну взаємодію при розробці й обговоренні державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.
Крім того, обговорили реалізацію ініціативи Кримська платформа, а також санкції проти людей і компаній, які допомагають зміцненню російського окупаційного режиму на півострові. Також домовилися взаємодіяти в цих напрямках.
Що таке Кримська платформа
Це ініціатива української влади щодо створення однойменного переговорного майданчика, де б за допомогою партнерів вирішувалися питання деокупації Криму.
На міжнародних зустрічах керівники українського МЗС постійно запрошують партнерів долучатися до ініціативи, яка має почати працювати вже у 2021 році. Наразі 7 держав вже погодилися долучитися:
- США,
- Велика Британія,
- Туреччина,
- Словаччина,
- Словенія,
- Естонія,
- Латвія.
Також запрошення вже отримали партнери України по нормандському формату – Німеччина й Франція. Вони поки не висловили остаточної згоди. Як країну-окупантку запрошуватимуть і Росію.
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