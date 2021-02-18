РНБО має довести до кінця роботу по бізнес-комунікаціях Медведчука, – Подоляк

Рада національної безпеки та оборони України збереться на засідання 19 лютого. За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, наразі порядок денний ще формується. Проте Подоляк не відкидає, що мовитиметься про санкції щодо певних бізнес-процесів.

Деталі про засідання РНБО Подоляк розповів в інтерв'ю.

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РНБО може довести розпочату роботу до кінця

Зараз є можливість в рамках РНБО довести до кінця роботу по всіх цих дивних бізнес-комунікаціях, які були, в тому числі і у Медведчука, і не тільки у нього, і підвести підсумок аналітичної роботи, що дозволяє вийти на якісь рішення,

– наголосив Подоляк.

Рада нацбезпеки має можливість, за словами радника голови ОПУ, розірвати бізнес-ланцюжки, які існували протягом багатьох років. Таким чином створили інфраструктуру для заробітку, яка дозволяє "перекидати пропагандистські проєкти", що суперечать національним інтересам України.

Є різні погляди на введення санкцій

Щодо позиції у команді президента Зеленського, то, сказав Подоляк, одностайної думки немає. Таку ситуацію радник Єрмака вважає нормальною.

Є більш радикальні хлопці, які хочуть ще більш жорстких підходів. Є менш радикальні. Є компромісні, які хочуть просто вести переговорний процес. Навіть не заради того, щоб отримати результат, а просто сам переговорний процес з них знімає внутрішню депресію,

– розповів Подоляк.

Він запевняє, що Зеленському вдалось сформувати навколо себе кістяк з людей, що поділяють однакові цінності.

Що відомо про засідання РНБО 19 лютого

За даними ЗМІ, РНБО 19 лютого може запровадити санкції проти бізнес-структур, пов'язаних з Віктором Медведчуком. Ймовірно, розглянуть питання введення санкцій проти компанії "ПрикарпатЗахідтранс", яка експлуатує ділянку нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Натомість нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук повідомила, що на цьому засіданні РНБО мають обговорити загострення ситуації на Донбасі.