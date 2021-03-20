В Україні досі триває гостросюжетний серіал за участю членів Ради національної безпеки і оборони України. Голова Олексій Данілов повідомив, що влада має намір перевірити, кому належать національні надра і як ці люди отримали ліцензії на право ними користуватись.

А перевіряти дійсно є що. Ще за часів Віктора Януковича у країні почався справжній бум на привласнення родовищ.

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"В часи Петра Порошенка вони не були повернуті в державну власність, а опинилися в руках оточення п'ятого президента і людей, які близькі до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це мало хто знає, у нього і у його партнера Ігоря Котвінського величезний газовий бізнес", – розповів журналіст Дмитро Гнап.

Хто найбільше має нафтогазових дозволів

Українські нафтогазові родовища завжди приваблювали політиків та олігархів. За даними звіту Центру протидії корупції, датованого ще 2018 роком, найбільше нафтогазових дозволів, на той момент, було в ексміністра екології уряду Азарова – Миколи Злочевського. Серед лідерів за кількістю отриманих ліцензій на видобуток нафти і газу були олігархи:

Павло Фукс;

Віктор Пінчук;

Звягільський Юхим;

Олександр Онищенко;

Геннадій Боголюбов;

Ігор Коломойський;

Вадим Новинський;

Рінат Ахметов;

Леонід Козаченко;

Ігор Котвіцький.

"Коли видавалися дозволи на користування надрами, це відбувалось в непрозорий спосіб. Фактично держава роздавала дозволи невідомим компаніям, нібито не знаючи, хто є власником цих компаній", – пояснила юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.



Лідери за кількістю отриманих ліцензій на видобуток газу та нафти / Графіка 24 каналу

"Бурштиновий" Розенблат

Ще одним золотим дном був бурштин. Історія про те, як колишній нардеп Борислав Розенблат погорів на тому, що вимагав хабаря у 200 тисяч доларів за сприяння в отриманні дозволу на видобуток бурштину – стала справжнім детективом. З нардепа зняли недоторканість, а детективи знімали його прямо з літака, разом із діамантами.

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Що змінилось за останні роки

В останні роки ситуація змінилась, зараз дозволи на надра розподіляються справедливіше. Сприяли цьому, зокрема, електронні аукціони через систему ProZorro. Втім, залишаються невирішеними ще чимало питань. Наприклад, так звані сплячі ліцензії. Коли хтось, завдяки зв'язкам, отримав дозволи на розробку надр. Однак нічого з ним не робить, чекаючи, коли прийдуть інші інвестори і викуплять в нього цю ліцензію.

"Ми раніше пропонували інший механізм – податок на сплячі ліцензії – видобувай або плати. У такий спосіб ми створимо економічну мотивацію для тих, хто не видобуває, аби вони почали видобувати або віддали надра назад", – сказав директор Офісу ефективного регулювання BRDO Олексій Дорогань.

Чи врятує ситуацію РНБО

Яким шляхом піде РНБО, коли проведете аудит володарів надр, поки невідомо. Експерти кажуть, що швидких рішень навряд чи варто очікувати. Справи ці можуть загрузнути на роки у судах.

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"РНБО не може прийняти рішення конфіскувати. РНБО не може прийняти рішення забрати. Не може прийняти рішення доплатити. Воно може прийняти рішення у вигляді указу президента Кабінету Міністрів провести розрахунки вартості цих надр і запропонувати власнику щось таке зробити. Але загалом шлях тільки один – в суд", – зазначив заступник генпрокурора України (2019 – 2020 років) Віктор Чумак.

Було б корисним залучити до розробки українських надр й авторитетні американські та європейські компанії. Це мало б не лише економічний, а і геополітичний ефект. Приклад тому – втрачений через анексію Криму чорноморський шельф. Якби у 2014 році там бурили американські вишки, а не українські, то і росіяни, і американці поводились б по-іншому в конфлікті у Криму.