У РНБО готові розглянути закриття офісу "Росспівробітництва" в Києві

Рада нацбезпеки та оборони може розглянути питання про закриття філії "Росспівробітництва" у Києві. Мовиться про Російський центр науки і культури

Європарламент ще у 2016 році визнав діяльність "Росспівробітництва" пропагандистською. Водночас у РНБО наголосили, що готові реагували на цинічні висловлювання організації.

Читайте також Зазіхнули на Шевченка: у МЗС і РНБО назвали цинічну заяву Росії маніпуляцією

Для того, щоб відомство розглянуло питання припинення діяльності "Росспівробітництва" є одна умова. Так, відповідне звернення має надійти від Президента України, Кабміну або нардепів.

Остання скандальна заява "Росспівробітництва"

9 березня філія російської держагенції провела захід "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам'яті російсько-українського поета Тараса Шевченка". Так, Російський центр культури назвав відомого українського письменника своїм.

Реакція Ткаченка

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав такі дії "Росспівробітництва" дрібною інформаційною провокацією та черговим прикладом спроби привласнення заслуг українців та інших національностей. "Класичні імперські звички кремлівців".

Коли Росії не подобається, що Київ старший за Москву, вона в російськомовній Вікіпедії ставить вік нашої столиці V – X століття. Коли суто російські щі соромно презентувати іноземцям, вони привласнюють собі походження нашого борщу,

– пояснив чиновник.

Він сподівається, що РНБО вже найближчим часом розгляне питання діяльності філії держагенції Росії на території нашої країни.

Російський центр науки і культури в Києві – це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва. Згідно з угодою між Кабміном та урядом Росії, у Москві функціонує Національний культурний центр України.