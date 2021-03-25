Рада національної безпеки готова до будь-якого сценарію розвитку подій з Росією. Україна постійно контактує із партнерами з Європи і не є самотньою "один на один" з ворогом.

Як запевнив секретар РНБО Олексій Данілов, Україна знає, що події на Сході можуть розвиватися по-різному. Україна готова до цього і знає про ймовірні сценарії.

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Мені складно сказати, як розвиватиметься ситуація з Російською Федерацією, тому що є декілька сценаріїв, він не один. Ми готові до будь-якого сценарію,

– наголосив Данілов.

Як зазначив Данілов, Україна розуміє, що вона не самотня у протистоянні з агресором. При тому, держава знає, хто є її партнером, а хто лише вдає. "У нас є чітке розуміння, що відбувається в Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером, а хто лише робить вигляд, що він наш партнер. Ті, хто заграють з Російською Федерацією, так само є", – розповів секретар РНБО.

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