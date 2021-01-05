Україна останні роки живе у легкому хаосі й незрозуміло, що буде завтра. Однак наша країна кардинально відрізняється від Росії. І цю відмінність можна описати одним словом – "свобода".

В Україні є свобода, радість, бажання змін та ініціатива. Про це заявив посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол в інтерв'ю УНІАН.

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Він зізнався, що 8 років працював в Росії, де його постійно питали, яка різниця між Україною та РФ. Йеннес де Мол щоразу казав, що різниця величезна.

І це одне слово – "свобода". Я живу в Печерському районі, з мого вікна видно величезний прапор біля пам'ятника Батьківщині-Матері. Він тішить мене, я думаю, що у вас блискуче майбутнє і воно жовто-блакитних кольорів,

– додав посол.

Дипломат зауважив, що під час локдауну вивчав українську. За його словами, він вклав в навчання багато сил, і тепер краще розуміє нашу культуру та її багатство. Мол також висловив сподівання, що у нього на батьківщині про Україну знатимуть набагато більше, ніж зараз.

Як посол схарактеризував Росію

Дипломат заявив, що світова спільнота переймається ситуацією в Криму. Серед головних кейсів: екологія (проблеми з водою), права людини, видача російських паспортів та мілітаризація.

Ми не підтримуємо анексію, це неприйнятно у 21 столітті. Санкції довго будуть. Подивіться, що відбувається в Білорусі, Нагірному Карабасі, Криму, Абхазії, Молдові, Киргизстані. Дуже багато проблем, всюди вони пов'язані з Росією, і немає бажання їх урегулювати,

– підкреслив він.

Йеннес де Мол припустив, що мине ще багато часу до того, як в Кремлі змінять свою позицію.