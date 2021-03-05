Ризики подвійного громадянства: нардеп зі "Слуги народу" назвав, як запобігти
У Верховній Раді сприймають ініціативу президента Володимира Зеленського щодо подвійного громадянства. Потрібно розуміти ризики для нацбезпеки та запобігти їм.
Джерело:24 канал
При цьому, запровадження ліберальної політики щодо цього питання вже існує 30 років. Таку думку висловив Олег Дунда, народний депутат від "Слуги народу".
Детальніше Уряд має розробити закон щодо осіб з подвійним громадянством, – Данілов
За його словами, з кожним роком ця проблема нарощується, враховуючи те, скільки людей мають громадянство інших держав – Угорщини, Франції, Аргентини чи Росії, наприклад.
До того ж, міністер закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що у випадку з державою-агресором Росією не може навіть мовитися про подвійне громадянство. Втім, нардеп Дунда не зовсім погоджується з міністром щодо цього.
"У нас дуже багато українців отримали російські паспорти набагато раніше. Наприклад, наші громадяни в Криму вимушені отримати громадянсьтво РФ, але ми не можемо їх дискримінувати", – вважає Дунда.
Ризики для нацбезпеки
За словами нардепа, потрібно також розуміти ризики для національної безпеки. Зокрема, для російського громадянства:
- ризики голосування, тобто виборчі;
- впливу на людей, як мають громадянство Росії.
А забирати українське громадянсво у мільйонів людей – безглуздо,
– сказав нардеп.
Він також додав, щоб запобігти ризикам передбачено – якщо держава визнана агресором, то деякі права тимчасово припиняють дію, наприклад, виборчі.
Подвійне громадянство в Україні: головне
- Станом на березень 2021 року в Україні заборонено подвійне громадянство.
- Це означає, що коли українець добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.
- Позбавити людину громадянства має право лише Президент України.
- Здебільшого подвійні паспорти мають особи, які проживають у населених пунктах на кордоні з Угорщиною, а також на окупованих Росією територіях.
Дивіться відео: нардеп про ризики подвійного громадянства
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