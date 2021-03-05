У Верховній Раді сприймають ініціативу президента Володимира Зеленського щодо подвійного громадянства. Потрібно розуміти ризики для нацбезпеки та запобігти їм.

При цьому, запровадження ліберальної політики щодо цього питання вже існує 30 років. Таку думку висловив Олег Дунда, народний депутат від "Слуги народу".

Детальніше Уряд має розробити закон щодо осіб з подвійним громадянством, – Данілов

За його словами, з кожним роком ця проблема нарощується, враховуючи те, скільки людей мають громадянство інших держав – Угорщини, Франції, Аргентини чи Росії, наприклад.

До того ж, міністер закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що у випадку з державою-агресором Росією не може навіть мовитися про подвійне громадянство. Втім, нардеп Дунда не зовсім погоджується з міністром щодо цього.

"​У нас дуже багато українців отримали російські паспорти набагато раніше. Наприклад, наші громадяни в Криму вимушені отримати громадянсьтво РФ, але ми не можемо їх дискримінувати", – вважає Дунда.

Ризики для нацбезпеки

За словами нардепа, потрібно також розуміти ризики для національної безпеки. Зокрема, для російського громадянства:

ризики голосування, тобто виборчі;

впливу на людей, як мають громадянство Росії.

А забирати українське громадянсво у мільйонів людей – безглуздо,

– сказав нардеп.

Він також додав, щоб запобігти ризикам передбачено – якщо держава визнана агресором, то деякі права тимчасово припиняють дію, наприклад, виборчі.

Довідка. Рада національної безпеки і оборони розглянула питання подвійного громадянства для українців. Президент Володимир Зеленський ввів рішення РНБО у дію, підписавши відповідний указ 4 березня.

Подвійне громадянство в Україні: головне

Станом на березень 2021 року в Україні заборонено подвійне громадянство.

Це означає, що коли українець добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.

Позбавити людину громадянства має право лише Президент України.

Здебільшого подвійні паспорти мають особи, які проживають у населених пунктах на кордоні з Угорщиною, а також на окупованих Росією територіях.

Дивіться відео: нардеп про ризики подвійного громадянства