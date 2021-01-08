В Україну після 5 років ув'язнення у Лівії повернулися 4 члени екіпажу танкера Captain Khayyam. Це Євген Морарь, Володимир Тостоган, Павло Чайка та Олег Войнеровський.

Моряки нарешті зустрілися зі своїми рідними, яких не бачили упродовж років. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив український дипломат Василь Боднар.

Актуально В Україну повернулися 2 жінки та 7 дітей, які перебували у сирійських таборах для біженців: фото

Україна повертає своїх. Вітаю наших хлопців із поверненням на Батьківщину,

– наголосив Боднар.

Дипломат також зауважив, що дострокове звільнення українських моряків – це результат спільних зусиль Офісу Президента, Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ та турецьких партнерів.



Українські моряки повернулися додому після 5 років ув'язнення у Лівії / Фото з фейсбук-сторінки Василя Боднара

Українські моряки повернулися додому після 5 років ув'язнення у Лівії / Фото з фейсбук-сторінки Василя Боднара

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав повернення моряків додому. Він зауважив, що порятунок українських громадян з біди – це пріоритет.

"Україна ніколи не забуває та не залишає своїх у біді. Звільнення громадян, які опинилися в біді, це наш пріоритет", – заявив Зеленський.

Також український лідер подякував за допомогу в евакуації моряків президенту Туреччини Реджепу Ердогану.

Що кажуть в Офісі Президента

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовец заявив, що бажає звільненим морякам якнайшвидше повернутися до нормального життя.

Президент Володимир Зеленський із самого початку впровадив принцип, що держава буде боротися за кожного свого громадянина. Українці повертаються додому – це гарна новина. Так є і так буде,

– наголосив Машовець.

Зустріч моряків в Україні / Фото Офісу Президента

Що кажуть звільнені моряки

Володимир Тостоган подякував президенту Зеленському, а також усім відомствам, які сприяли звільненню членів екіпажу Captain Khayyam. Окрім того, чоловік привітав українців з Різдвом

Євген Морар зізнався, що його переповнюють емоції. Нарешті він зміг побачити маму та сина, а вдома на нього чекає донечка.

Що відомо про ув'язнення моряків у Лівії

Екіпаж танкера Captain Khayyam затримали берегова охорона Лівії у 2016 році.