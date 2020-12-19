У Києві в День Святого Миколая засвітили різдвяну ялинку під Офісом Президента України. Це "друга головна" ялинка країни, а з цієї нагоди в президентському Офісі навіть записали короткий відеоролик-привітання.

Про те, що в Києві запалили "президентську" ялинку, повідомив журналіст 24 каналу.

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Цього року в Офісі Президента по-особливому прикрасили ялинку. Понад 100 іграшок на ній зроблені за ескізами дітей з особливими потребами.

Крім самої ялинки, під Офісом глави держави також розгорнули невеличкий ярмарок, а також тут працює каток.



Під Офісом Президента засвітили різдвяну ялинку / Фото Владислава Соловйова

Ми запросили минулорічних казкових героїв – Кота й Мишу, які допомогли запалити ялинку. Щоб подарувати свято сьогодні всім – не тільки дітям, а й дорослим. Ласкаво просимо та чекаємо на кожного з вас,

– наголосили Володимир та Олена Зеленські.

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