В Україні 25 грудня суттєво погіршиться погода. Негода упродовж ночі вже знеструмила сотні міст та сіл у 6 областях.

На Сході прогнозують заметілі. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах.

У східних та південно-східних регіонах прогнозують пориви вітру до 20 метрів на секунду. Синоптики заявили про І рівень небезпеки.

У яких областях населені пункти вже знеструмлені

У Полтавській області – 76 населених пунктів.

У Чернігівській області – 73 населених пункти;

У Сумській області – 25 населених пунктів;

У Київській області – 16 населених пунктів;

У Кіровоградській області – 16 населених пунктів;

У Житомирській області – 8 населених пунктів.

Синоптики також прогнозують, що упродовж доби 25 грудня температура повітря буде переважно плюсовою. Найпрохолодніше буде на Сході.