На Різдво українські військові заспівали "Щедрик": зворушливе відео
Військові Повітряних сил ЗСУ привітали українців, виконавши всесвітньо відомий "Щедрик". Українські захисники записали 3-хвилинне відео.
Пісню виконав Центр військово-музичного мистецтва Повітряних сил. Відео оприлюднили на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.
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Майже 3 хвилини мелодію супроводжував військовий оркестр. Українські військові грають на сопілках, духових інструментах тощо. На фоні стоїть святкова ялинка та прикраси.
Чим відомий "Щедрик"
Зауважимо, "Щедрик" відомий на весь світ. У перекладі з англійської різдвяна пісня має назву Carol of the Bells". Пісню використовували у таких відомих фільмах, як "Південний парк", "Сімпсони", "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану", "Гріффіни", "Легенди завтрашнього дня", "Один вдома" тощо.
До слова, 7 січня віряни східного обряду відзначають Різдво. Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та інші українські політики вже привітали зі святом. Чиновники побажали українцям миру та злагоди.
Дивіться відео, як військові виконали "Щедрик":
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