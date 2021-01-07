Миру та злагоди: Зеленський, Шмигаль та інші політики привітали українців з Різдвом
Християни східного обряду 7 січня святкують Різдво Христове. Українські політики почали публікувати привітання ще на Святвечір, однак вітальні дописи продовжують з'являтися і на саме Різдво.
Найчастіше політики бажають українцям миру та здоров'я. Святкову добірку теплих привітань від перших осіб держави зібрав 24 канал.
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Володимир Зеленський
Президент України привітав з Різдвом українців ще 6 січня, на Святвечір. Зеленський зазначив, що Різдво є символом добра та непереможності.
Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. Не існує кращого дня, щоб порозумітися між собою, тож нехай радість і тепло цього свята об'єднають нашу країну,
– наголосив Зеленський.
Також глава держави побажав українцям міцного здоров'я, аби всі могли відчувати смак та аромат куті та 12 страв на столі.
Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом: дивіться відео
Дмитро Разумков
Голова Верховної Ради України побажав українцям миру і спокою в кожному домі.
Нехай святкові дні будуть наповнені радістю і любов'ю, а Різдво принесе в кожну оселю спокій, мир і взаєморозуміння. Бажаю всім нам міцного здоров'я, добробуту, сил і натхнення на нові звершення,
– підкреслив Разумков.
За його словами, свято Різдва Христового – це прекрасний привід зібратися в колі сім'ї, разом згадати всі найяскравіші моменти й підтримати один одного.
Денис Шмигаль
До привітань долучився і прем'єр-міністр України. Денис Шмигаль опублікував у твіттері святкову листівку та побажав кожному українцю у новому році щастя й достатку, злагоди та благодаті, здоров’я і мирного неба над головою.
Петро Порошенко
П'ятий президент України у день Різдва Христового закликав молитися за воїнів, які захищають нас від ворога.
Подякуймо медикам, які цілодобово чергують у лікарнях, рятуючи життя хворих на COVID-19. Вірю, з Христом ми подолаємо будь-які біди,
– додав Петро Порошенко.
Також політик побажав українцям миру, злагоди, єдності та здоров'я.
Андрій Садовий
Мер Львова привітав українців теплим родинним фото та опублікував у фейсбуці різдвяне відео. Він закликав святкувати Різдво безпечно.
Рефат Чубаров
Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров побажав кожній родині радісних свят, тепла і затишку в оселі, щастя, здоров'я та добробуту.
Зв'яжіться зі своїми рідними, друзями, знайомими, які живуть у тимчасово окупованому Росією Криму, укріпіть їх впевненість в тому, що російська окупація Криму тимчасова та незабаром настане час, коли ми всі об'єднаємося у Криму під державним прапором України й кримськотатарським національним прапором,
– написав Чубаров.
Юлія Тимошенко
Лідерка "Батьківщини" зазначила, що сьогодні той вечір, який дає нам підстави сподіватися й вірити: все буде добре.
"Все перебудемо, все здолаємо, навчимося жити в радості й щасті. Так буде", – написала Тимошенко.
Олег Уруський
Віцепрем'єр Олег Уруський побажав затишку та добра у день Різдва.
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