Християни східного обряду 7 січня святкують Різдво Христове. Українські політики почали публікувати привітання ще на Святвечір, однак вітальні дописи продовжують з'являтися і на саме Різдво.

Найчастіше політики бажають українцям миру та здоров'я. Святкову добірку теплих привітань від перших осіб держави зібрав 24 канал.

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Володимир Зеленський

Президент України привітав з Різдвом українців ще 6 січня, на Святвечір. Зеленський зазначив, що Різдво є символом добра та непереможності.

Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. Не існує кращого дня, щоб порозумітися між собою, тож нехай радість і тепло цього свята об'єднають нашу країну,

– наголосив Зеленський.

Також глава держави побажав українцям міцного здоров'я, аби всі могли відчувати смак та аромат куті та 12 страв на столі.

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Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради України побажав українцям миру і спокою в кожному домі.

Нехай святкові дні будуть наповнені радістю і любов'ю, а Різдво принесе в кожну оселю спокій, мир і взаєморозуміння. Бажаю всім нам міцного здоров'я, добробуту, сил і натхнення на нові звершення,

– підкреслив Разумков.

За його словами, свято Різдва Христового – це прекрасний привід зібратися в колі сім'ї, разом згадати всі найяскравіші моменти й підтримати один одного.

Денис Шмигаль

До привітань долучився і прем'єр-міністр України. Денис Шмигаль опублікував у твіттері святкову листівку та побажав кожному українцю у новому році щастя й достатку, злагоди та благодаті, здоров’я і мирного неба над головою.

Щиро вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю всім миру, здоров’я та злагоди. pic.twitter.com/F6elZRKaKf — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 7, 2021

Петро Порошенко