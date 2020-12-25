Митрополит Епіфаній привітав усіх українців, які святкують Різдво разом із західним світом – 25 грудня. Він наголосив, що попри різні дати, саме Різдво – та подія, яка об'єднує всіх у злагоді одне з одним.

Цього дня разом з вами ми відчуваємо щастя, єднання в любові й добрі, яким є для нас Всемилостивий Господь. Про це глава Православної церкви України митрополит Епіфаній наголосив у своєму фейсбуці.

Цікаво Українців, які 25 грудня святкують Різдво, привітали політики: підбірка

Бажаємо, щоби люблячий Небесний Отець обдарував вас усіма ласками й благословляв усі добрі наміри. Понад два тисячоліття минуло від Різдва Христового, і цей час супроводжувався різноманітними викликами й випробуваннями,

– наголосив митрополит.

Та попри різноманітні виклики, глава Православної церкви України певен, що різдвяний період – це можливість людям змінитися на краще.

"Подія Різдва Христового об'єднує усіх нас у мирі та злагоді одне з одним. У молитві висловлюємо вдячність Богові за Його щедроти. Просимо в Творця зцілити наші рани та дарувати духовної наснаги", – підкреслив Епіфаній.

Більше новин про святкування Різдва в Україні й світі – читайте за посиланням.