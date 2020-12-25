В усьому світі 25 грудня відзначають Різдво за західним обрядом. В Україні більш популярною є дата 7 січня, але з кожним роком все більше українських сімей починають святкувати одночасно з усім світом. Традиційно з Різдвом українців привітали відомі політики.

Підбірку привітань політиків з Різдвом зробив 24 канал.

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Одним з перших, ще у Святвечір, привітав усіх президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що рік, який минає, видався доволі непростим, і зрадів, що бодай дата святкування не стала предметом для суперечок.

Різдво Христове – це ж не про дату, а про оновлення та надію. Про те, що люди завжди мають шанс змінитися, прийшовши, як за зіркою, до того, що є справді цінним,

– наголосив президент.

Також не забув про привітання й прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що вітає всіх, хто святкує Різдво за григоріанським календарем.

"Нехай цей світлий день принесе мир і затишок до ваших осель та процвітання нашій країні. Бажаю здоров'я та достатку, добра й благодаті", – написав прем'єр.

Від імені Меджлісу кримських татар і від себе особисто зі святом привітав Рефат Чубаров. Він наголосив на особливих вітаннях українським захисникам, які в ці дні продовжують боронити Україну.

Благополуччя й добра вашим сім'ям, рідним і близьким людям, злагоди та єднання українському суспільству,

– побажав глава Меджлісу.

Долучилися до вітань й українські урядовці. У Міністерстві юстиції українцям побажали миру й спокою, а віцепрем'єр Олег Уруський попросив згадати про воїнів у цій дні й побажати для них міцного здоров'я та невичерпних сил.

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Звісно ж, не забули про привітання й міські голови. Львівський мер Андрій Садовий розповів, що в його сім'ї Святвечір саме 24 грудня – це вже традиція.

Давайте шукати більше спільного між нами, світом і світлом. Бог дав нам шанс жити й радіти життю. Тож тримаймося купи й цінуймо кожну мить,

– наголосив мер Львова.

Міський голова Тернополя Сергій Надал побажав, щоб зимові свята були щедрими на любов і добро, взаєморозуміння й повагу.

Не скупилися на привітання й українські парламентарі. Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко розповів, що готується до святкування 7 січня, але розділяє радість тих, хто вже святкує.

Різдво – свято надії на краще, оповите родинним теплом, злагодою та любов'ю до ближнього. У Вифлеємській печері Господь прийшов у цей світ і почав свій земний шлях заради нашого спасіння. Вірю: разом ми переможемо будь-яке зло,

– наголосив Петро Порошенко.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вбачає позитив у тому, що українці мають "два Різдва". Мовляв, це віддзеркалює непросту історію та духовне розмаїття українців.

У цей світлий день нехай у нас будуть світлі й добрі мрії, надії та сподівання. Треба вірити, що ми все здолаємо і вийдемо на ті омріяні обрії щасливої, сильної, заможної європейської країни,

– наголосила Юлія Тимошенко.

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Член фракції "Голос" Ярослав Рущишин натомість переконаний, що потрібно більш активно діяти, аби вся Україна відзначала Різдво 25 грудня. Він сам святкує в той день, коли і його церква.

Вітаємо усіх, хто сьогодні святкує, зі світлим святом Різдва Христового! Нехай колядується гучно й радісно! Нехай родина дає внутрішню силу, а Господь дарує надію,

– наголосив парламентар.

Депутатка зі "Слуги народу" Єлизавета Ясько англійською побажала щасливого Різдва усім своїм друзям з усього світу.