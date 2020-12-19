Святкування Різдва 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення "дозріє" Церква та віряни. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що для переходу потрібна готовність більшості. Коли це станеться, предстоятель ПЦУ спрогнозувати не може.

Як повинен відбуватися перехід на святкування Різдва 25 грудня

Митрополит Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода" зазначив, що він не проти святкування Різдва 25 грудня, однак опирається на думку вірян.

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Предстоятель Православної церкви України додав, що статистика свідчить, що понад 60% українців проти святкування 25 грудня.

На його думку, дуже важливо враховувати погляди людей, аби не спровокувати ще "один розкол".

Поки що немає перехідного періоду. Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення,

– сказав митрополит Епіфаній.

Він також додав, що цей рух повинен відбуватися "з низів".

Коли це може статися

Митрополит Київський і всієї України вважає, що перехід – питання часу. Він відбудеться, але тоді "коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі і не тільки православні".

"Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід", – пояснив він.

Наразі предстоятель ПЦУ не може спрогнозувати, коли саме в україні Різдво почнуть відзначати 25 грудня.

Про що свідчить досвід інших країн

"Потрібно займатися просвітницькою роботою. Бо ми бачимо, що в інших помісних православних церквах, наприклад, Елладська церква, Румунська церква, які свого часу перейшли на новий календар, все ж таки у них є певне розділення", - уточнив предстоятель ПЦУ.

Досвід цих країн показує, що залишилися ті, яких називають "старостильниками". Вони святкують за старим стилем. Митрополит наголосив, що Україна такого розділення не має допустити.

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