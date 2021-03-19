У лютому в М'янмі стався державний переворот, який і кинув країну в хаос. Попри насильство і військову диктатуру, світова спільнота обмежується лише засудженням і санкціями.

Что происходит в Мьянме последние полтора месяца, кто там с кем воюет и почему мировое сообщество, которое 10 лет назад поставило страну на путь демократизации, очень осторожно подходит к решению этого конфликта? Подробнее – далее.

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Военные взяли страну под контроль

1 февраля в интернете появилось видео с фитнес-тренером из Мьянмы, которая на камеру проводила тренировку и ее совсем не смущала колонна военных, которые оцепляют местный парламент.

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Почему не смущало? Это мы и выясним и это будет ключевым моментом истории "демократизации" Мьянмы.

Утром 1 февраля военные Мьянмы взяли страну под контроль и тут же арестовали главу правящей партии "Национальная лига за демократию" и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Вина Мьина и других членов политического руководства.

В стране объявили чрезвычайное положение на год и власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы.

Повод для переворота – фальсификация выборов

В следующие дни военные поставили своих людей на абсолютно все руководящие должности. Фактически в стране устанавливается военная диктатура. Отныне люди в форме берут под свой контроль всё.

Поводом для переворота стали ноябрьские выборы в парламент, где большинство голосов взяла партия "Национальная лига за демократию".

Военные посчитали, что выборы были сфальсифицированы, хотя международные наблюдатели и убеждали в обратном. Но людей в форме было сложно переубедить.

Потому, не добившись перевыборов, они взяли власть в свои руки ввергнув страну в военную диктатуру. И как оказалось вполне законно. Ведь военная диктатура – это не ново для Мьянмы.

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Аун Сан Су Чжи и власть военных

Чтобы понять, почему – давайте посмотрим немного на историю Мьянмы. Страна получила независимость от Великобритании через 3 года после Второй мировой войны, и почти полвека управлялась местными военными.

Но нравилось это далеко не всем. Более 30 лет признанным лидером борьбы за демократию в стране была та самая Аун Сан Су Чжи, которую теперь военные арестовали. В 1991 году она получила Нобелевскую премию мира за стремление к демократии в Мьянме.



Аун Сан Су Чжи / Фото Soe Zeya Tun

В итоге в 2011 году военные под международным давлением запустили постепенный переход к демократии, но застолбили за собой 25% мест в парламенте и контроль над большинством ведомств. Также они оставили за собой право в любой момент объявить чрезвычайное положение на год, что и сделали 1 февраля этого года.

С того времени на всех выборах побеждала партия Аун Сан Су Чжи. И мировое сообщество надеялось, что именно она, Нобелевский лауреат мира, доведет процесс демократизации до конца и военные станут просто военными.

Но получив власть нобелевская лауреатка спокойно начала делить ее с военными. Более того, уже в 2017 году от Нобелевского комитета требовали лишить Аун Сан Су Чжи премии мира.

Дело в том, что Мьянма в основном населена буддистами, но в граничащем с Бангладешем регионе жили и мусульмане рохинджа. В Мьянме их называли сепаратистами. Так вот рохинджа в 2017 году в знак протеста против власти напали на несколько полицейских участков.

Армия Мьянмы прибегла к насилию и убийствам, в результате чего около 700 тыяч рохинджа бежали в Бангладеш. И Аун Сан Су Чжи поддержала в этом конфликте военных.



Мусульманы-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш / Фото "Интерфакс"

Другие резонансные события

Более того, когда суд ООН в Гааге начал рассматривать дело о геноциде мусульман в Мьянме, именно Аун Сан Су Чжи выступала в защиту военных. К тому же и сама демократка не раз пользовалась услугами военных, когда нужно было приглушить голос журналистов и политических оппонентов.

Потому образ демократки, которая по мнению мирового сообщества, должна была окончательно отобрать власть у военных, резко поблек.

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Бывший посол США в Мьянме Дерек Митчелл, уже после захвата власти военными 1 февраля, заявил, что Аун Сан Су Чжи изначально и не хотела никакой демократии, ее полностью устраивала полу демократическая военная диктатура. А вся её показательная борьба была только для того, чтобы прийти в политику.

В итоге Мьянма стала ярким примером того к чему могут привести полумеры в изменениях государства. Именно поэтому мировое сообщество сегодня выражает обеспокоенность и делает то, что может по закону.

Реакция КНР

В то же время Китай не остается в стороне. В КНР госпереворот в Мьянме назвали "масштабной перестановкой в кабинете министров". И придраться к их словам можно этически, а вот по закону они правы – казалось бы, в демократической Мьянме, военные могут взять власть в свои руки, как минимум на год и никакая Аун Сан СУ Чжи даже не пыталась это изменить.

Китаю выгоден переворот в Мьянме, ведь страна под управлением военных больше не будет стремиться к Западу. Доказательством тому может послужить длительная встреча главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы и главы МИД Китая.

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Реакция Запада

Конечно Запад пытается как-то изменить ситуацию в Мьянме и остановить там насилие и убийства протестующих.

Например, США уже ввели санкции против всех причастных к перевороту и заблокировали около миллиарда долларов принадлежащих военным. Но в то же время, военные пользуются всеми благами, которые Запад 10 лет вливал в демократизацию Мьянмы. Как оказалось – зря.

Массовые протесты

И вот теперь жители Мьянмы массово выходят на акции протеста, веря что демократия в их стране всё ещё может победить. И для почти полторы сотни людей эта вера обернулась смертью от собственной же армии.

Военные полностью отключили интернет, устраивают террор, закрывают банки и берут под свой контроль даже продуктовые магазины. Страна медленно, но уверенно катится в пропасть нищеты и постоянного конфликта.

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И девочка, которая делала зарядку в Мьянме не удивилась военной колонне, захватывающей Парламент только потому, что военные и так были у власти. Все 10 лет, когда Мьянма якобы находилась на пути к демократии, у руля оставались военные.

А полный захват ими власти оказался вполне законным по местной Конституции, которую не захотела менять та, кому мировое сообщество доверило демократизацию Мьянмы.