Вбивство місцевого підприємця сталося близько 21:00 21 грудня. Конфлікт між двома чоловіками переріс у стрілянину. Від отриманих поранень постраждалий загинув на місці.

Підозрюваним виявився 31-річний місцевий мешканець, повідомили у поліції Рівненщини. За даними ТСН, загиблим виявився Едуард Патіс.

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Йому належав місцевий гастроном та кав'ярня, біля якої й сталося вбивство.

Що відомо про вбивство підприємця в Рівному

Як стверджують слідчі, між бізнесменом та випадковим перехожим стався конфлікт. Під час нього зловмисник дістав пістолет та двічі вистрелив опоненту в груди. Від поранень постраждалий загинув на місці.

Стрілок намагався втекти, але його затримали поліціянти. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі.

Якщо суд визнає його винним у скоєнні умисного вбивства, чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Дивіться відео з місця вбивства відомого бізнесмена в Рівному: