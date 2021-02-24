Завдання "групи смерті": у Рівному врятували підлітка, який гуляв по залізничних коліях

У Рівному поліцейські врятували 16-річного юнака, який ходив по залізничних коліях. Згодом правоохоронці встановили, що підліток виконував завдання так званої "групи смерті".

На залізничних коліях підлітка помітив небайдужий перехожий. Саме він і зателефонував до поліції.

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Правоохоронці встановили, що це вже не вперше юнак виконував небезпечні доручення, які йому продиктували у мережі. Зокрема, раніше він вже різав власне тіло.

Наразі поліцейські встановлюють людей, причетних до так званої "групи смерті".

Кримінальне провадження відкрили за фактом замаху на доведення до самогубства.

Смертельні розваги з мережі: що відомо

У лютому в Україні набув популярності челендж з тіктоку "Випий 40 таблеток і подивися, що буде".

Його жертвою стала 13-річна школярка з Боярки. Дівчина випила 40 таблеток препарату "Дротаверин".

Окрім того, внаслідок челенджу декілька підлітків опинилися на лікарняних ліжках. Зокрема, з отруєнням госпіталізували 12-річну дівчину з Боярки та 2 школярок з Умані.

Також нещодавно у Києві затримали кураторку однієї з так званих "груп смерті". Дівчина підбурювала до самогубства відразу 13 підлітків. Наразі кураторка перебуває на лікуванні, у неї виявили психічні відхилення.