Завдання "групи смерті": у Рівному врятували підлітка, який гуляв по залізничних коліях

Джерело:ТСН
У Рівному поліцейські врятували 16-річного юнака, який ходив по залізничних коліях. Згодом правоохоронці встановили, що підліток виконував завдання так званої "групи смерті".
На залізничних коліях підлітка помітив небайдужий перехожий. Саме він і зателефонував до поліції.
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Правоохоронці встановили, що це вже не вперше юнак виконував небезпечні доручення, які йому продиктували у мережі. Зокрема, раніше він вже різав власне тіло.
Наразі поліцейські встановлюють людей, причетних до так званої "групи смерті".
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