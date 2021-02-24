У Рівному поліцейські врятували 16-річного юнака, який ходив по залізничних коліях. Згодом правоохоронці встановили, що підліток виконував завдання так званої "групи смерті".

На залізничних коліях підлітка помітив небайдужий перехожий. Саме він і зателефонував до поліції.

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Правоохоронці встановили, що це вже не вперше юнак виконував небезпечні доручення, які йому продиктували у мережі. Зокрема, раніше він вже різав власне тіло.

Наразі поліцейські встановлюють людей, причетних до так званої "групи смерті".

Кримінальне провадження відкрили за фактом замаху на доведення до самогубства.

Зауважте! В Україні почастішали випадки дитячих самогубств. За січень – лютий 2021 на себе наклали руки вже 25 дітей і підлітків.

Смертельні розваги з мережі: що відомо