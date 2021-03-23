У Рівному чоловіку впав на голову шмат бетону з автобусної зупинки: фото

У Рівному на вулиці Київській зранку 21 березня чоловікові на голову впав шмат бетону з будівлі автобусної зупинки. Це трапилося, коли він чекав на маршрутку. Потерпілого госпіталізували з розбитою головою.

До швидкої допомоги звернулися о 9:50 свідки події. Інцидент трапився неподалік від зоопарку.

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Який зараз стан чоловіка

Коли за 11 хвилин прибули медики, чоловік був у свідомості. Йому обробили рану та наклали пов'язку.

Згодом його госпіталізували до центральної міської лікарні Рівного. Попередній діагноз – забійна рана голови.

Що зараз на цьому місці

Як повідомляє ТСН, зупинку, де це трапилося, обгородили обмежувальною стрічкою. Її натягнули між палицями, які встромили в шини.



Обмежувальна стрічка на місці, де впав бетон / Скриншот 24 каналу

На землі поряд лежать залишки частини зупинки, яка впала на чоловіка. Люди, які були там на момент приїзду журналістів, остерігаються, що таке може трапитися і з ними.



Бетон, який впав на голову жителю Рівного / Скриншот 24 каналу