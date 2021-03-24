У Рівному вирішили посилити карантин: перелік обмежень

Комісія з ТЕБ та НС під час засідання 24 березня ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень у Рівному. Зокрема, з наступного тижня на дистанційне навчання переходять учні середньої школи.

Наразі початкові класи навчатимуться очно, про це повідомив мер міста Олександр Третяк. Також працюватимуть садочки.

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На дистанційному учні будуть щонайменше до 12 квітня

За попередньою інформацією, дистанційне навчання триватиме до 12 квітня. Що буде далі – покаже динаміка захворюваності на COVID-19.

Аргументація управління освіти – це те, що молодші школярі ще не так пристосовані до дистанційного навчання, як старші. Та і батькам, які працюють, залишити дітей початкових класів проблематичніше,

– пояснив Третяк.

Також згідно з рішенням комісії, скасовано усі культурно-масові заходи, які проводять комунальні установи. Що ж до комерційних заходів – то тут влада радить бізнесу або скасовувати їх, або переносити.

Рівне – за крок до червоної зони

Мер Рівного вважає, що місто – за крок до червоної зони. Отож влада уже працює з підприємствами та організаціями, аби підготувати їх до цього.