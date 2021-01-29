У Рівному майора поліції та священника впіймали на шахрайстві: "продавали" посади

У Рівному майор поліції та священник вирішили "збити" грошей з іншого правоохоронця. Вони запропонували йому керівну посаду в Управлінні поліції.

Джерело: Офіс генерального прокурора

За це попросили гроші – 100 тисяч доларів.

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Обставини справи

У жовтні 2020 року священник з метою власного збагачення вступив у злочинну змову зі старшим інспектором одного з відділів поліції.

Згідно з планом, правоохоронець запропонував своєму колезі – патрульному поліцейському, посаду начальника відділу поліції ГУ Нацполіції в Рівненській області, і запевнив, що зможе вирішити питання про відповідне призначення за винагороду.

Насправді це був блеф, у зловмисників не було такої можливості й мети. Такий незвичний тандем корупціонерів затримали на гарячому – коли їм у руки віддали понад 20 тисяч доларів.

Гроші, які "передали" зловмисникам / Фото Офісу генпрокурора

Справу вже передано до суду.